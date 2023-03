Facebook Twitter LinkedIn

(L-R) Sisay Lemma, Ashete Bekere, Bernard Koech, Rosemary Wanjiru, Suguru Osako, Mao Ichiyama, Hidekazu Hijikata, Mizuki Matsuda, Kyohei Hosoya, March 3, 2023 – Marathon: Tokyo Marathon 2023 Press Conference in Tokyo, Japan. (Photo by Michael Steinebach/AFLO)

Suguru Osako, March 3, 2023 – Marathon: Tokyo Marathon 2023 Press Conference in Tokyo, Japan. (Photo by Michael Steinebach/AFLO)

(L-R) Sisay Lemma, Bernard Koech, Suguru Osako, Hidekazu Hijikata, Kyohei Hosoya, March 3, 2023 – Marathon: Tokyo Marathon 2023 Press Conference in Tokyo, Japan. (Photo by Michael Steinebach/AFLO)

(L-R) Ashete Bekere, Rosemary Wanjiru, Mao Ichiyama, Mizuki Matsuda, March 3, 2023 – Marathon: Tokyo Marathon 2023 Press Conference in Tokyo, Japan. (Photo by Michael Steinebach/AFLO)

Race Director Tadaaki Hayano, March 3, 2023 – Marathon: Tokyo Marathon 2023 Press Conference in Tokyo, Japan. (Photo by Michael Steinebach/AFLO)

All photos in this article can be licensed at Afloimages.com